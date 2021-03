Napoli: ambulanza 118 sotto attacco, insulti ai sanitari ​in via Petrarca

L'equipaggio di un'ambulanza intervenuta per un incidente in via Petrarca, a Napoli, è stata aggredita da alcuni esagitati. La denuncia, partita dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata ripresa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli che riferisce di una cinquanta persone di persone che avrebbero inveito e aggredito verbalmente i sanitari, senza alcun motivo, incoraggiati dalle persone affacciate ai balconi vicini.

«Andando avanti così - dice Borrelli - rischiamo la desertificazione del servizio del 118. Non si può accettare di andare a lavoro come in guerra, le aggressioni sono ormai una triste e inaccettabile consuetudine che va inserita fra le priorità da risolvere. Senza se e senza ma occorre installare le telecamere sulle ambulanze per poter garantire la l'efficienza del servizio e l'incolumità del personale sanitario. Le telecamere, come diciamo da anni, consentono di risalire agli aggressori e identificare così i violenti perché paghino per i loro errori, invece di presentare le solite denunce contro ignoti. Soprattutto in un momento drammatico come questo, dobbiamo assolutamente tutelare il personale sanitario».

