Napoli, lite familiare a Ponticelli: uomo ferito, denunciato 41enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di uomo molesto che armato di coltello aveva colpito un familiare per poi barricarsi in casa.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il cognato aveva tentato di aggredire suo marito e, nel tentativo di frapporsi tra i due, era stata colpita alla testa; successivamente l’uomo era sceso in strada ed aveva forato uno pneumatico dell’auto del marito.

I poliziotti, dopo diversi tentativi di persuasione, sono entrati nell’appartamento dove hanno identificato l’uomo per un 41enne napoletano denunciandolo per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere.