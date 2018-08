Troppo caldo in casa, due fratelli agli arresti domiciliari evadono e vengono arrestati

Domenica 19 Agosto 2018, 13:36

VOLLA - Due fratelli ai domiciliari evadono per il troppo caldo: arrestati dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Volla hanno arrestato per evasione i fratelli Alberto e Giuseppe Mozzillo, di 43 e 45 anni, per evasione dalla stessa casa in cui erano ristretti ai domiciliari per vari reati.Erano scesi insieme nel cortile del palazzo in cui abitano per prendere un po’ d’aria, visto il caldo di questi giorni, ed erano convinti di non essere visti dall’esterno per il muro di recinsione che divide il cortile con la strada. Nel corso di un controllo, però, gli uomini dell’Arma li hanno notati e riconosciuti.Quando i militari stavano superando il cancello del condominio, i due accortisi di loro sono corsi in casa per nascondere la loro fuga, ma i militari oltre ad averli riconosciuti hanno notato che i due stavano affannando per la corsa così li hanno arrestati. Terminate le formalità di rito i due fratelli sono stati giudicati per direttissimo al Tribunale di Napoli Nord e sono stati ristretti nuovamente ai domiciliari.