Napoli, racket sugli ospedali al Vomero: 33 condannati, uno assolto. Tutti i nomi

Trentatrè condanne, una sola assoluzione (quella di Renato Esposito), in un processo in cui è stato riconosciuto il concorso esterno di imprenditori noti anche nel settore del by night, per la loro gestione di discoteche in Cilento; sono stati riconosciute le attenuanti per Luigi Cimmino, boss del Vomero da qualche mese collaboratore di giustizia.

È questo il verdetto del gup Imperato, al termine del processo di primo grado per il cosiddetto racket sugli ospedali.

Tempi rapidissimi, al termine delle indagini sulle presunte estorsioni per i lavori negli ospedali dell'area collinare, al termine delle indagini condotte dai pm Carrano, Serio e Woodcock, sotto il coordinamento della procuratrice Rosa Volpe.

LE PENE

Salvatore Larena: 10 anni e dieci mesi



Andrea Basile: 18 anni e 4 mesiCiro Brandi: 3 anni e sei mesiGiovanni Caruson: 14 anniDiego Cimmino: 9 anni e 4 mesiLuigi Cimmino: 9 anni e 4 mesiGiovanni Cirella: 6 anni e e 8 mesiSergio D'Andrea: 9 anni e 6 mesiAntonio De Luca: 6 anni eAlessandro Esposito: 12 anniAnna Esposito: 8 anni e 8 mesiLuigi Ferraiuolo: 6 anniEduardo Fiore: 9 anni e 2 mesiCosimo Fioretto: 5 anni e 6 mesiSalvatore Fioretto: 5 anni e 6 mesiSalvatore Frizziero: 4 anni eDomenico Gargiulo: 9 anni e 10 mesiBenito Grimaldi: 8 anni e 2 mesiFrancesco Luongo: 6 anniGaetano Martino: 11 anni e 10 mesiGiovanni Napoli: 8 anniSalvatore Pellecchia: 11 anni e 6 mesiDomenico Pellino: 5 anni e 4 mesiAntonio Pesce: 5 anni e 4 mesiVincenzo Pone: 5 anni e 4 mesiFabio Rigione: 5 anni e 4 mesiMariangela Russo: 6 anni e 10 mesiRaffaele Sacco (classe 1968): 11 anni e 8 mesiRaffaele Sacco (classe 1977): 11 anni e 8 mesiMario Simioli: 9 anni e 8 mesiRosario Somma: 9 anni e 4 mesiLuigi Visone: 6 anni