Napoli, nuova voragine al Vomero: «Città groviera, il pericolo è continuo»

Ancora una voragine a Napoli, dopo i crolli ed i cedimenti dei giorni scorsi. Stavolta è via Giotto al Vomero a essere interessata da uno sprofondamento che sembra essere stato causato da perdite idriche nel sottosuolo. Già ieri sera, come raccontano i cittadini, il suolo avrebbe iniziato ad avvallarsi. Stamattina poi - dopo ulteriori sprofondamenti - è partita l'ispezione degli uomini dell’Abc sui canali delle caditoie, forse responsabili dei disagi.



«È incredibile - affermano i residenti - assistere ad eventi del genere. Dopo le piogge Napoli diventa una città groviera e il pericolo è continuo. Non è la prima volta che al Vomero assistiamo a eventi simili e siamo impauriti. Oltretutto questi lavori creano disagi a una circolazione già in sofferenza in questa zona».

Non ci sono tempistiche certe sulla riapertura della strada, ma le squadre all’opera lavorano senza sosta. E il traffico veicolare è stato deviato lungo via Raffaele Tarantino.

