Napoli-Cluj-Napoca, primo volo diretto con Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più sostenibile d’Europa, ha operato ufficialmente il primo volo della tratta Napoli - Cluj-Napoca che collega direttamente il capoluogo della Campania al maggiore centro della Transilvania. Una giornata speciale quella di ieri per l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, dove alle 16:50 è decollato il volo W6 3428, il primo della nuova rotta. Da oggi, i turisti e i viaggiatori in partenza dall’Italia che vorranno raggiungere Cluj-Napoca, uno dei più importanti centri accademici, culturali e tech della Romania, potranno farlo anche dal capoluogo campano, usufruendo delle tariffe incredibilmente basse di Wizz Air e di un’esperienza di volo completamente personalizzabile.

La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app Wizz . Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air, ha dichiarato: «Siamo entusiasti che la proficua e duratura collaborazione con l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino si sia concretizzata nel nuovo collegamento da Napoli per Cluj-Napoca. Ci auguriamo che questa nuova tratta possa rafforzare ulteriormente l’interscambio tra i due paesi».