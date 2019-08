Nasconde nel cofano il kit del rapinatore: 31enne denunciato nel Napoletano

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno denunciato per porto abusivo di armi un 31enne di Tufino già noto alle forze dell'ordine. L’uomo si era schiantato con la propria auto contro un muro di Corso Umberto. I militari intervenuti, dopo essersi assicurati che non avesse riportato alcuna ferita, hanno notato nel suo comportamento qualcosa di strano. Era visibilmente agitato e il motivo non sembrava essere l’incidente nel quale era stato coinvolto. Ritenendo che potesse nascondere qualcosa, i carabinieri hanno perquisito il 31enne e poi il suo veicolo.



Nelle sue tasche hanno così rinvenuto e poi sequestrato una dose di eroina del peso di 0,2 grammi, avvolta in un involucro di cellophane. Nel cofano dell’auto, invece, una pistola a salve marca Kimar priva del tappo rosso, con serbatoio e 17 colpi, una spranga di ferro di 60 cm con manico in plastica, 2 coltelli a serramanico con lama di 11 cm e 2 passamontagna. Denunciato all’Autorità Giudiziaria, il 31enne è stato segnalato anche alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:44

