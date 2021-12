Natale e Capodanno senza brindisi in Campania, ristoratori in rivolta: «Ora i risarcimenti»

Scattano oggi le ordinanze anti-Covid della stretta di Natale. Ai provvedimenti di Comune e Regione si accompagna la rivolta delle associazioni di categoria, che denunciano perdite di incassi da «30 milioni» per i bar campani e da «14 milioni» per i ristoranti cittadini, e che nelle ultime ore devono fronteggiare un boom di disdette dei cenoni per 24 e 31. Gli imprenditori del settore discoteche stanno per depositare «un ricorso al Tar contro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati