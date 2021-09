Quattro rapine in 4 giorni: arrestato 22enne, terrorizzava i ragazzini

A 22 anni è accusato di aver messo a segno quattro rapine a Casavatore, e in soli 4 giorni: tra il 31 maggio e il 3 giugno 2021. Sempre con la stessa tecnica: farsi consegnare lo smartphone da ragazzini, minacciandoli, per poi scappare a bordo di uno scooter. I carabinieri lo hanno appena arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari disposta dal gip del Tribunale di Napoli Nord. A far scattare il provvedimento le denunce presentate dai genitori delle vittime, le indicazioni di persone informate sui fatti, perquisizioni, sequestri, accertamenti informatici, fino all'identificazione del malintenzionato.

