«La scorsa notte un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare si è alzato in volo per effettuare un trasporto sanitario urgente da Napoli a Genova per un neonato di soli 2 giorni in imminente pericolo di vita. Il piccolo è stato trasferito all'ospedale». È quanto si legge in un tweet dell'Aeronautica Militare. © RIPRODUZIONE RISERVATA