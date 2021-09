Tra chi non si è vaccinato e chi ha presentato certificazioni di malattia non congrue, sono 130 i dipendenti dell'Asl Napoli 3 Sud no-vax che rischiano la sospensione. Ma prima di ricorrere alle misure più drastiche, la direzione sanitaria dell'azienda vuole offrire un'ultima possibilità. «Vaccinatevi, per il bene vostro e di tutti», è l'appello del direttore Gaetano D'Onofrio.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati