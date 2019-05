Noemi, al via una raccolta fondi per le cure della bambina ferita a Napoli

Una raccolta fondi da destinare a Noemi, la bimba napoletana di 4 anni che lo scorso 3 maggio è stata gravemente ferita in un agguato di stampo camorristico: ad organizzarla sono i soci della ONLUS «Donne per il Sociale», una associazione che si occupa di violenza sulle donne e sui bambini. «Stiamo organizzando un evento per fine di maggio, - spiega la presidente Patrizia Gargiulo - per raccogliere le offerte dei nostri soci e di chiunque altro voglia contribuire a costituire una somma da mettere a disposizione dei genitori della piccola Noemi, per la riabilitazione e per regalare loro qualche giorno di vacanza di cui sicuramente hanno bisogno. Noemi è figlia di tutti noi e quindi abbiamo il dovere di proteggerla e di contribuire alla sua ripresa». «Nei prossimi giorni - ha aggiunto il capo dipartimento della onlus, Luigi Ferrandino - è prevista la riunione del Dipartimento per la Legalità della Nostra ONLUS per studiare un disegno di legge che possa costituire strumento affinché fatti come quelli accaduti in Piazza Nazionale non si ripetano mai più».

Martedì 14 Maggio 2019, 10:58

