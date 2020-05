Noemi, un anno fa l'agguato in piazza Nazionale: il messaggio di de Magistris e Clemente

«A un anno dalla barbara e vigliacca sparatoria che colpì la piccola Noemi in piazza Nazionale, vogliamo esprimere alla famiglia la vicinanza di tutta la città e condividere il ricordo di quel drammatico giorno per continuare ad alimentare il già grande senso di riscatto e di giustizia dei napoletani contro ogni forma di camorra e criminalità, affinché ciò che è accaduto non si ripeta mai più». È quanto affermano il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e l'assessore comunale alle Politiche giovanili Alessandra Clemente, ricordando il ferimento della bambina colpita per errore in un agguato.



«Sin dal primo istante siamo stati al loro fianco. Tania e Fabio sono due genitori esemplari che non hanno mai veicolato messaggi di vendetta ma di giustizia e riscatto sociale. A loro, a Noemi e a tutti i familiari, oggi va il nostro più forte abbraccio. Siamo distanti ma uniti alla loro forza e coraggio» aggiungono il sindaco e l'assessore.

