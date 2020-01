Al Vasto una Befana speciale per Noemi, premiata con il Cuore d'Oro

Una Befana speciale quella della ventitreesima edizione della Missione Sorriso, manifestazione promossa dall’associazione “Center Angels 02”, che si è svolta nella sede della Borsa Merci in corso Meridionale. Il premio Cuore d’Oro quest’anno è stato assegnato alla piccola Noemi, la bambina di 4 anni rimasta ferita in una sparatoria in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio. Per motivi di salute (dato che si dovrà sottoporre probabilmente ad un altro intervento), la bimba non ha potuto presenziare alla premiazione. Oltre a lei è stato premiato Massimo Cardone, cardiologo in pensione dell’ospedale Santobono, dove Noemi è stata operata e ha ricevuto le migliori cure specialistiche da tutti gli operatori sanitari dopo il ferimento. Il tradizionale evento promosso dall’associazione di volontariato quest’anno è stato dedicato ai bambini del Vasto, il quartiere che ha vissuto la triste vicenda della piccola Noemi. Sono intervenuti l’assessore al welfare e al lavoro del Comune di Napoli Monica Buonanno, il consigliere comunale Vincenzo Moretto, il responsabile relazioni esterne e comunicazione di Abc - Acqua Bene Comune Mauro De Pascale che, a nome della società, ha distribuito le borracce ecocompatibili ai bambini presenti per la promozione delle campagna “Limitare l’uso della plastica”. A seguire uno spettacolo di intrattenimento con gli artisti dell’Accademia “Musica è” di Olimpia Penza; Le magie del maghetto e la distribuzione di giocattoli e calze della befana offerti dall’associazione “Center Angels 02”.

«La manifestazione Missione Sorriso è una delle tante attività dell’associazione - spiega Moretto - durante l’anno ce ne sono diverse, tra cui corsi gratuiti di informatica per i bambini, l’istituzione delle Giornate della libertà, della sicurezza e della legalità in alcune scuole del quartiere. Prima c’era anche il banco alimentare nel Palastadera, che purtroppo è chiuso da tre anni». «Quella di quest’anno è una Befana speciale che abbiamo voluto dedicare ai quartieri Vasto e Vicaria per dare un segnale più forte al territorio dove i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni - dice Romina Moretto, presidente di “Center Angels 02” - in particolare questa festa è dedicata ai bambini, a cui vogliamo dare un’opportunità di riscatto e di un futuro migliore in un quartiere in cui si sentano più sicuri e possano vivere più felici dopo quanto accaduto alla piccola Noemi». Per l’assessore Buonanno «questa è una festa importante per il quartiere, ma soprattutto per il ruolo che hanno i bambini nella nostra comunità, perché loro rappresentano il nostro futuro. Quanto più facciamo sentire loro che la comunità c’è, che esiste un senso di cittadinanza, di comunità e di pubblica amministrazione tanto più avremo degli adulti sereni e incapaci di fare ciò che è accaduto a Noemi. Come amministrazione comunale saremo sempre vicini alla bimba e alla sua famiglia, anche attraverso il tramite delle associazioni che la stanno seguendo, per capire come poter dare il nostro sostegno».

