Nola, auto sott'acqua in un cavalcavia: salvato il conducente

In seguito alle forti piogge cadute nelle ultime ore, questa mattina un’auto è rimasta bloccata all’altezza del sottopassaggio della linea delle Ferrovie dello Stato di via Antica Muraglia a Nola, che si era allagato a causa del mancato funzionamento della pompa di sollevamento cui è demandato il compito di eliminare le acque meteoriche dall’asfalto in caso di precipitazioni abbondanti e nubifragi.

Gli agenti della polizia metropolitana, prontamente intervenuti sul posto, hanno tratto in salvo il conducente, un quarantenne del luogo, rimasto visibilmente scosso per l’accaduto. Le divise del distretto nolano del corpo di polizia della Città Metropolitana hanno poi provveduto, insieme con la polizia municipale e le altre forze dell’ordine sopraggiunte sul luogo, a mettere in sicurezza la strada chiudendola al transito veicolare in attesa del ripristino dell’impianto di sollevamento. Attualmente la circolazione è ancora interdetta.