Martedì 11 Giugno 2019, 11:11

Stoccaggio dei rifiuti: due operazioni dei carabinieri in provincia di Napoli. A Nola in militari del Noe hanno sequestrato un'area di circa 100 mq e quattro cassoni adiacenti ad «isola ecologica comunale» utilizzati per lo stoccaggio provvisorio di diverse tipologie di rifiuti (vegetazione, detriti e fango frammisti a imballaggi metallici e vetro) pari a circa 100 mc. A Tufino, sempre in provincia di Napoli, un'area di cava di circa 20.000 mq la quale veniva utilizzata per la ricomposizione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione non trattati, contenenti amianto.