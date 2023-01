Non restituisce il pallone allo stadio: Daspo per un 16enne

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio Maradona in occasione dell'incontro di Coppa Italia Napoli-Cremonese disputato ieri sera, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno multato 7 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo, poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato un 29enne per aver aggredito uno steward che lo aveva fermato all'uscita della Curva A poiché era entrato nel tornello insieme ad un'altra persona e un 16enne per essersi impossessato di un pallone da gioco finito nel settore inferiore dei Distinti, rifiutandosi di consegnarlo agli steward.

Nei confronti dei due è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Durante i servizi di controllo nel perimetro dell'impianto sportivo sono stati multati 7 parcheggiatori abusivi.

Infine, la Polizia municipale ha rimosso 86 auto in sosta vietata contestando complessivamente 146 violazioni del Codice della Strada.