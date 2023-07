Nove anni fa la morte di Salvatore Giordano: Marano ricorda il giovane vittima della tragedia in Galleria

Nove anni fa, il 9 luglio del 2014, dopo alcuni giorni di agonia, moriva Salvatore Giordano, 14enne di Marano colpito da un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto di Napoli. Quel giorno Salvatore era in compagnia di alcuni compagni di scuola e passeggiava per le strade di Napoli. Per quella assurda morte sono state condannate di recente cinque persone, perlopiù tecnici del condominio e funzionari della protezione civile. Salvatore Giordano, studente della Massimo D'Azeglio, riposa nel cimitero di via Vallesana, a Marano, sua città d'origine, che oggi lo ricorderà come avviene ogni anno con diverse iniziative.