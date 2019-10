CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 07:52 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 07:54

Hanno acquisito le chat tra il cantante e il fratello del sindaco. Vogliono andare al di là delle mail, al di là della richiesta formale, quella spedita da Toni Colombo agli uffici comunali, per arrivare poi agli uffici della polizia municipale di Chiaia. Eccolo il target dell'inchiesta, quella culminata lunedì mattina in un blitz al Comune dei carabinieri, forti di un decreto di perquisizione firmato dal capo della Procura di Napoli. Inchiesta sulle nozze trash, nove indagati, due ipotesi investigative battute per fare chiarezza sul concerto tenuto il 26 marzo scorso in piazza del Plebiscito, per festeggiare la promessa di matrimonio tra il cantante neomelodico Toni Colombo e la sua attuale sposa Tina Rispoli (vedova del boss di camorra Gaetano Marino).