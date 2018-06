Giovedì 21 Giugno 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2018 09:15

Torre Annunziata. Panico in traversa Siano, zona sud città. La scorsa sera, intorno alle ore 22 e per cause ancora da chiarire, parte di un solaio e di un parapetto hanno ceduto, distaccandosi da una vecchia palazzina di un solo piano abitata da due residenti: una coppia di anziani, marito e moglie, rimasti fortunatamente illesi nella circostanza. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. L'appartamento interessato dall'ultimo crollo, che ripropone l'annosa questione sicurezza a Torre Annunziata, è stato dichiarato inagibile.