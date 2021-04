Napoli, fuochi d'artificio in una piazza del centro storico: arriva la polizia

Assembramento in pieno coprifuoco in piazzetta S. Arcangelo Scacchi, a ridosso di via Grande Archivio che congiunge la piazza con Spaccanapoli e con il resto del centro storico. Prima l’incontro di una ventina di ragazzi intorno ai 20 anni, poi i fuochi d’artificio durati una decina di minuti, ed infine l’applauso. Probabilmente un festeggiamento ha spinto i giovani a vedersi in piazza e a festeggiare all’aperto, ben oltre le 22. Un festeggiamento durato poco, in quanto sei auto della polizia hanno interrotto l’assembramento ed identificato i giovani.

