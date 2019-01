Omicidio e tentato omicidio, presi 9 esponenti di 2 clan in lotta nel Napoletano

Martedì 15 Gennaio 2019, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli - Camorra: Carabinieri eseguono 9 OCC. Arrestati 9 esponenti di 2 clan in lotta nel napoletanoNove ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite questa notte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Il Gip le ha emesse su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per omicidio e tentato omicidio aggravati da metodo e finalità mafiose.Tra gli arrestati ci sono esponenti di spicco dei clan avversari “Mazzarella” e “Rinaldi” nonché Luigi Esposito detto “lo Sciamarro”. Le indagini dei carabinieri di castello di Cisterna hanno consentito di ricostruire la dinamica e il movente dell’omicidio di Vincenzo De Bernardo l'11 novembre 2015 e del tentato omicidio di Antonio Amato il 07 settembre 2017.