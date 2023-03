Napoli, l'omicidio di Francesco Pio Mergellina: «Tanta omertà, anche tra gli amici della vittima»

Il capo della Squadra Mobile di Napoli, Alfredo Fabbrocini, ha incontrato stampa per fare il punto sull'omicidio del 18enne Francesco Pio Maimone a Mergellina e sulla indagini che hanno portato al fermo di Francesco Pio Valda.

«C'è stata tanta omertà - ha raccontato Fabbrocini -. Tra i giovani presenti pochissima collaborazione. Anche testimoni amici della vittima non hanno collaborato».

Nel frattempo sui social del presunto omicida Valda è spuntato un video in cui spunta il personaggio malavitoso Tony Montana in Scarface, interpretato da Al Pacino.

«L'autore del reato viene da una famiglia mafiosa - ha sottolineato Fabbrocini - e ci sono elementi che possono ricondurre queste dinamiche a un contesto di criminalità organizzata». La rissa, secondo quanto ricostruito, sarebbe scoppiata tra due gruppi di giovani, originari rispettivamente dei quartieri Barra e Rione Traiano, per una scarpa sporcata inavvertitamente da un cocktail o da un pestone. Dalle parole si è passato ai fatti, con il 19enne, questa l'ipotesi degli investigatori della Squadra mobile, che ha estratto una pistola, detenuta illegalmente e non ancora trovata, e ha esploso colpi prima in aria poi ad altezza uomo verso uno dei rivali, colpendo però il 18enne che era in compagnia di amici. Il 19enne, omonimo della vittima, si è allontanato immediatamente dal luogo dell'omicidio, tornando nel suo quartiere accompagnato in auto da una persona a lui vicina. È stato rintracciato ieri, si era nascosto a casa di conoscenti.