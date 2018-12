In previsione dell'ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni, da oggi 19 dicembre saranno lasciate aperte le stazioni Museo e Municipio della Metro linea 1, per ospitare le persone senza fissa dimora. Si ringrazia l'ingegnere Nicola Pascale e tutto il personale dell'ANM per la consueta disponibilità e sensibilità. "Un gesto di cura e di attenzione per cercare di offrire un riparo, seppur di fortuna, alle persone che ne hanno bisogno per proteggersi dal freddo della notte" ha commentato Laura Mormorale, Assessora ai Diritti di Cittadinanza e alla Coesione Sociale.

Martedì 18 Dicembre 2018, 18:15

