Operazione spiagge sicure a Forio, sequestri e stop ai venditori abusivi

Giovedì 23 Agosto 2018, 17:14

ISCHIA - Sequestri e allontamenti, le spiagge di Forio diventano off limits per i venditori abusivi di merci varie. Prosegue con risultati più che soddisfacenti il progetto “Spiagge sicure” finanziato con i fondi messi a disposizione dal Viminale. «I controlli procedono spediti – dichiara il comandante della polizia locale di Forio, Giuseppe Iacono – e l’azione mirata del personale assunto proprio per dare attuazione a questo progetto sta facendo registrare risultati molto positivi. Oltre alla maggiore sicurezza del territorio, dall’inizio del progetto ad oggi, sono state anche elevate 47 contestazioni di illeciti amministrarivi e penali, con il sequestro di 3.651 beni per un totale di 8176,00 euro».Il progetto, che rientra nel decreto Salvini, continuerà anche per tutto il mese di settembre sulle spiagge di San Francesco, Chiaia, Cava dell'isola e Citara.