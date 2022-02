Ordinanza anti-movida a Napoli: scattano le prime multe per i locali

Con l'entrata in vigore a Napoli dell'ordinanza sindacale sulla movida, con norme più restrittive dopo episodi di violenza delle scorse settimane, sono stati attivati una serie di controlli per verificare il rispetto del provvedimento. La polizia locale ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni destinando tale personale esclusivamente al controllo del dispositivo.

APPROFONDIMENTI IL CONTRABBANDO Controlli a Napoli, sorpresi con 43 chili di sigarette di... LA TRAGEDIA Incendente sul lungomare di Pozzuoli: scooter perde il controllo,... LA LITE Napoli, rissa tra vicini di casa: denunciati in sei tra cui un evaso...

Nell'immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall'ordinanza sono stati verificate 153 attività e dai controlli sono scaturiti 11 verbali: in particolare sono state sanzionate le inosservanze nella zona di Chiaia in Vico II Alabardieri, Piazzetta Rodinò, Via Bisignano e Vico dei Sospiri, nella zona del Centro Storico in Via Mezzocannone e Via San Sebastiano e in zona Vomero in Via Merliani, Piazza Medaglie d'Oro e Via Kerbaker.

Le attività sono poi proseguite in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5 come previsto dall'ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati da stasera per l'intero fine settimana.