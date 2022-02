Incendente sul lungomare di Pozzuoli: scooter perde il controllo, 20enne finisce contro il palo della segnaletica stradale e muore

Un giovane di 20 anni è morto nella notte in un incidente stradale verificatosi sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli. La tragedia, secondo quanto emerso dalle prime indagini, sarebbe avvenuta per la perdita di controllo dello scooter da parte del conducente ma non vengono escluse ipotesi diverse, come il coinvolgimento di altri veicoli.

L'impatto contro un palo della segnaletica stradale è stato fatale. Il ventenne è morto sul colpo. Inutile è risultato l'intervento del 118, chiamato da alcuni automobilisti di passaggio. Sono in corso le indagini condotte dalla polizia municipale. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del comune presenti in zona.