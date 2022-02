Napoli, 21enne aiuta il nonno nel negozio: accoltellato alla Pignasecca

Un 21enne è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, che indagano sull'accaduto, il 21enne era in via Pignasecca ad aiutare suo nonno nella chiusura dell'attività di ortofrutta quando sarebbe stato avvicinato da due persone giunte sul posto a bordo di uno scooter. Il passeggero sarebbe sceso e, senza alcun apparente motivo, lo avrebbe colpito con una coltellata al fianco per poi scappare. Il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, ed è stato già dimesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno avviato indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

