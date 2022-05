Ordine degli avvocati di Napoli, istituito un contact point per i cittadini ucraini

Il consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli ha istituito un “contact point” con sportelli presso la diocesi di Napoli e la Comunità di Sant'Egidio per dare assistenza ai profughi ucraini che debbano chiedere il permesso di soggiorno. Il servizio è svolto grazie alla convenzione del presidente dell'ordine, Antonio Tafuri, con la questura di Napoli, e garantisce una via semplificata per gli appuntamenti con i cittadini ucraini quando la pratica è avviata e istruita da un avvocato aderente al “contact point”.

Il volontariato viene svolto da un nutrito e appassionato gruppo di circa 180 avvocati napoletani che, diretti dal consigliere dell'ordine Sedu e dall'avvocato Vanda Nazzaro, coordinatrice della commissione diritti umani, stanno prestando le loro competenze professionali alla nobile causa dell'aiuto alle persone che fuggono dalla guerra e che, se richiesti, accompagnano il profugo negli uffici della questura. Inoltre, grazie all'accordo raggiunto con l'assessore Luca Trapanese, è prevista anche la possibilità di presentare domanda di disponibilità di alloggio all'assessorato del Comune di Napoli, che ha sinora trovato sistemazione abitativa per tutti i richiedenti.

Il Consiglio ha inoltre attivato un conto corrente dedicato, indicato sul sito istituzionale, per ricevere donazioni da destinare agli aiuti umanitari in favore dei profughi ucraini e a breve la raccolta sarà chiusa con il versamento di quanto offerto dagli avvocati napoletani per gli scopi di sostegno alle sfortunate vittime della guerra. L'avvocatura napoletana, con il volontariato dei 180 e con le donazioni di sostegno, intende così offrire il proprio contributo alla pace ed al rispetto dei diritti umani.