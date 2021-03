Ornella uccisa dal compagno a Napoli, domani il presidio degli attivisti sotto casa

Un presidio in piazza per ricordare Ornella Pinto, 40enne uccisa sabato scorso a Napoli, e tutte le vittime di femminicidio. È l'iniziativa di «Non una di meno» Napoli che si terrà domani pomeriggio alle ore 16 in piazza Giambattista Vico a Napoli, non lontano dall'abitazione della donna uccisa dall'ex compagno, Pinotto Iacomino, 43 anni, attualmente in carcere.

APPROFONDIMENTI LE ESEQUIE Napoli, Ornella uccisa dal compagno: tensioni e lacrime ai funerali... IL FEMMINICIDIO Napoli, il diario di Ornella uccisa dal compagno: «Io vedo il... IL FEMMINICIDIO Ornella uccisa dal compagno a Napoli, il giudice convalida il fermo...

«Qualche giorno fa a Napoli Ornella è stata uccisa dalla violenza maschile. Dall'inizio dell'anno - ricordano da Non una di meno Napoli - Ornella è la tredicesima donna morta di femminicidio. Non si può non urlare di fronte questa ennesima ingiustizia, non si può non ricordare che la vita di tutte ha valore, vogliamo ricordare Ornella e tutte le altre, troppe, donne uccise per mano di un uomo, per mano della violenza maschile e di genere. Urliamo con forza che Ornella è morta per mano di un uomo, che di violenza di genere e femminicidio si tratta perché ci vogliamo vive. Lunedì dalle ore 16, ci troveremo in presidio a piazza Giambattista Vico per urlare ancora una volta la nostra rabbia», concludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA