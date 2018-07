Venerdì 27 Luglio 2018, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 20:38

Macabra scoperta, poche ore fa a Miano. Il corpo in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato scoperto da alcuni tecnici dell'Abc (Acqua bene comune) impegnati in lavori di ristrutturazione della rete idrica. Il rinvenimento è avvenuto a poche decime di metri dagli ex capannoni della Birreria Peroni, in località Masseria Cardone.Immediatamente sono state informate le forze dell'ordine. Sul posto anche la Scientifica e il magistrato di turno della Procura di Napoli. A chi apparteneva quel corpo? Al momento non si esclude che possa trattarsi anche di una vittima di camorra. Un probabile caso di lupara bianca. Indagini in corso a trecentosessanta gradi.