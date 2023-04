Osservatorio sulla vita dei detenuti, avvocati alla relazione semestrale: «Sovraffollamento grave problema»

Alla relazione semestrale realizzata in collaborazione con l’Osservatorio della regione Campania sulla vita detentiva e sulle condizioni delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presieduta dal Garante Samuele Ciambriello, ha preso parte anche l’Ordine avvocati di Napoli nella persona del suo vicepresidente Dina Cavalli.

«Il Coa di Napoli non può non essere sensibile alle problematiche del carcere, che in Campania sono acuite dal sovraffollamento. Conoscere la realtà dei detenuti nelle carceri campane – ha spiegato Cavalli - è l'indispensabile punto di partenza per poter offrire un contributo concreto alla realizzazione delle condizioni che consentano alla pena di svolgere effettivamente la funzione rieducativa espressamente riconosciuta dalla nostra Costituzione».