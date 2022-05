La «cura Ascierto», quella che tutti conoscono, funziona. «Permette di salvare 13 ammalati di Covid ogni 100 casi gravi», dice con orgoglio lo scienziato napoletano che ha utilizzato, per primo, un farmaco anti-artrite, da lui già sperimentato nei trattamenti contro il cancro, come terapia per bloccare l'infiammazione causata dal coronavirus.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati