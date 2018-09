Parcheggiatori abusivi nel «salotto» di Napoli, multe per 100mila euro

Multe per 100mila euro sono state comminate dalla polizia di Stato, in un solo mese, per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in città. I verbali sono stati notificati dagli agenti ai parcheggiatori abusivi ma anche ai proprietari delle vetture che a loro si sono affidati. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, con la collaborazione di dipendenti dell'Azienda Napoletana Mobilità, hanno controllato la zona e multato le auto in sosta sprovviste del titolo di pagamento e sotto la custodia dei parcheggiatori abusivi. Complessivamente sono stati elevati 3.900 verbali al Codice della Strada per l'ammontare di circa 100mila euro; otto parcheggiatori abusivi accompagnati in ufficio; sono stati comminati 20 ordini di allontanamento, nei confronti dei parcheggiatori abusivi e avviati 4 procedimenti amministrativi per l'erogazione del foglio di via obbligatorio.

Mercoledì 12 Settembre 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 18:34

