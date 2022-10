Parco Verde a Caivano, tre arresti per spaccio di droga ed evasione

È finito in manette per spaccio di droga un 45enne di Caivano già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. I carabinieri della stazione locale lo hanno sorpreso nell’isolato C3/2 del parco Verde, mentre cedeva a un cliente una bustina in cambio di denaro. Inutile il tentativo di fuga e di celare 31 dosi di cocaina, 62 di eroina e 30 euro in contante ritenuto provento illecito.





Altro arresto per droga, sempre al parco Verde: bloccato un 21enne nell’androne dell’isolato a5/7, trovato in possesso di un bussolotto contenente 8 dosi di eroina. Nella sua abitazione, 2 panetti di hashish per complessivi 194 grammi. Durante le operazioni il ragazzo si è scagliato contro uno dei militari, provocandogli lesioni. Un 43enne di San Tammaro, sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione nel Casertano, è stato sorpreso invece in strada a Caivano: controllato e arrestato per evasione.