Venerdì 20 Settembre 2019, 13:42

I carabinieri della sezione operativa di Casoria hanno tratto in arresto per porto abusivo di arma e detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del Parco Verde di Caivano, Antonio Recano. I militari lo hanno notato in località Pascarola mentre era in giro alla guida della propria auto e lo hanno perquisito. Recano aveva con sè una pistola semiautomatica con matricola abrasa e colpi nel caricatore oltre a 26 dosi di hashish del peso complessivo di 92 grammi.