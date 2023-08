Parco Verde, su Canale 21 in diretta la visita del premier

L’orrore del Parco Verde, la manifestazione disertata, il grido d'allarme del territorio, gli abusi sessuali, il futuro di Caivano. La premier Giorgia Meloni domani, giovedì 31 agosto, visiterà il Parco Verde, dopo lo stupro di due ragazze e dopo aver accolto l’invito del parroco don Maurizio Patriciello per presentare azioni di sicurezza esemplare.

Dalle 11 Canale 21 sarà in diretta con il VG21 speciale Caivano per approfondire e documentare quella che potrebbe rappresentare una svolta per un comune martoriato dalla criminalità e dalla pedofilia.

Le nostre telecamere, con le inviate Titti Improta e Cinzia Ugatti, entreranno nel Parco Verde e ascolteranno la voce dei protagonisti. In studio Antonio Salamandra e il direttore editoriale del VG21 Gianni Ambrosino insieme a tantissimi ospiti del mondo delle istituzioni, della cultura e della società. Parteciperanno al dibattito Don Tonino Palmese, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il garante dei detenuti Samuele Ciambriello, il segretario della CGIL Nicola Ricci e molti altri.