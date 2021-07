Pasticche di Yaba e hashish, la droga tra gli scaffali del minimarket

Un 47enne del Bangladesh è stato arrestato a Palma Campania dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari avevano notato movimenti anomali nel minimarket del 47enne in via Nuova Nola: perquisita l'attività commerciale, hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosa droga sintetica "Yaba", un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga era nascosta sotto uno scaffale. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Ad Ercolano diverse perquisizioni e posti di blocco con 55 persone identificate, 17 veicoli controllati e due arresti sono stati invece effettuati daii carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del reggimento Campania, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli.