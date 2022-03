Movida e telecamere, la falsa partenza del patto per Napoli

È ovvio che una tragedia come la guerra in Ucraina non poteva migliorare le cose, a proposito dell’ambizioso piano governativo previsto per Napoli. Ricordate lo scorso 19 gennaio? Ministro dell’Interno a Napoli, presentazione ufficiale del Patto per Napoli - parliamo di ordine pubblico -, che avrebbe dovuto cambiare il volto della città nel giro di poco tempo. E trasformare la metropoli partenopea in una città smart e sicura, attrattiva per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati