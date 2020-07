Peppe Di Napoli, sequestrati 117 kg di pesce senza tracciabilità nel ristorante di Pianura

Centodiciassette chili di prodotti ittici privi di qualsiasi tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas, insieme al personale dell'Asl Napoli 1, nel noto ristorante pescheria del quartiere Pianura di Napoli dello chef Peppe Di Napoli famoso per le sue comparsate in tv e le ricette in tempo di Covid.

Lo chef, legale rappresentante del ristorante, è stato inoltre diffidato per l'uso difforme della cucina utilizzata in orari non previsti e con carenze igienico sanitarie, strutturali e documentali. Il valore dei prodotti ittici sequestrati ammonta a 3.000 euro mentre per il legale rappresentante una contravvenzione da 2.500 euro.

