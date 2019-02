Pianese, la traccia: «Ucciso per sbaglio al mercato ittico. I killer cercavano un altro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Febbraio 2019, 10:13

C'è un'ulteriore pista in mano agli inquirenti che tentano di far luce sull'omicidio di Giovanni Pianese, il 63enne ucciso sabato sera da due sicari giunti in via Machiavelli a bordo di uno scooter. Ed è una pista inquietante - seppur non la principale seguita dai carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Mugnano - che porta allo scambio di persona. L'anziano, operaio saltuario al mercato ittico di via Nenni, potrebbe essere stato ucciso per errore, scambiato insomma per un'altra persona, probabilmente un importante personaggio legato al mondo della criminalità organizzata di Mugnano.LA TRACCIAQuella dello scambio di persona, però, resta al momento l'ipotesi meno accreditata dagli inquirenti, che hanno focalizzato prevalentemente l'attenzione sul passato criminale di uno dei quattro figli di Pianese, affiliato al clan degli Abete-Abbinante-Notturno e sulle dinamiche interne al mercato ittico di Mugnano, da sempre sotto i riflettori delle forze dell'ordine e della magistratura. I contorni del delitto di sabato sera restano, per il resto, ancora poco definiti. L'unico dato certo è che gli uomini che hanno agito in via Machiavelli erano dei professionisti assoldati dalla camorra. Giovanni Pianese, meglio noto come Pelle e' cane, era descritto da tutti come una persona tranquilla. «Un lavoratore e non certo un attaccabrighe» raccontano gli amici e i commercianti di via Machiavelli. Aveva qualche piccolo precedente penale, ma questo dato non sembra essere particolarmente rilevante per gli investigatori.