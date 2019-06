CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Giugno 2019, 09:10

La Conferenza dei servizi approva il Piano di rigenerazione urbana di Bagnoli, la Variante urbanistica e il progetto di bonifica. Ma lo fa a maggioranza perché la Regione si è sfilata adducendo che il Praru è «insufficiente manca il disegno della nuova Bagnoli». Non c'è lo stop al progetto di risanamento però la spaccatura politica apre una ferita istituzionale, quanto profonda lo scopriremo solo con il tempo. Nella sostanza Invitalia, soggetto attuatore, il commissario Floro Flores e il Comune sono da un lato e la Regione della parte opposta. Per l'occasione, visto che da quasi 25 anni si aspettava il Piano urbanistico, la Conferenza si è svolta nella Porta del Parco proprio a Bagnoli.LE REAZIONIIl no della Regione non va giù alla ministra per il Sud Barbara Lezzi: «In questo contesto collaborativo - racconta - dispiace rilevare la posizione assunta dalla Regione, che risulta incomprensibile. Il mancato parere favorevole appare legato a un approccio politico e alla volontà di porsi in una posizione di contrarietà a priori. Auspico ancora la collaborazione, al contempo, chi non dovesse condividere tale approccio, si dovrà anche assumere la responsabilità di remare contro un progetto in favore dei cittadini». La polemica politica prende il sopravvento, così c'è chi fa notare che la Regione ha appoggiato il Piano finché al governo c'era il Pd prima Renzi e poi Gentiloni e che il Comune invece proprio da quando sono arrivati i Cinquestelle ha cambiato atteggiamento. «Nessuna dietrologia - spiega L'assessore all'Urbanistica Bruno Discepolo della Regione Bruno discepolo - noi non abbiamo mai fatto mancare la nostra collaborazione ma il Piano non ci soddisfa».