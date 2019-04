Venerdì 12 Aprile 2019, 12:40

PIANO DI SORRENTO - Installazione di apparecchiature e falsificazione di carte di credito: sono i reati contestati a due cittadini bulgari, i.d.l e y.b., arrestati stamani dai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. Coordinati dal capitano della compagnia sorrentina Marco La Rovere, i militari hanno notato la coppia di bulgari, già noti per reati specifici, in prossimità di uno sportello bancomat in atteggiamento sospetto. Immediatamente è scattata la perquisizione nelle stanze di una struttura ricettiva dove i due alloggiavano: così sono stati rinvenuti una carta alterata abilitata a effettuare prelievi, svariati strumenti per la memorizzazione di dati informatici provenienti dagli apparecchi bancomat e la somma contante di 600 euro. Gli arrestati si trovano ora in carcere a Poggioreale.