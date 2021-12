Pianura, furto nella polisportiva: rubate attrezzature, sconforto tra iscritti e dirigenti

Derubata l'associazione sportiva polisportiva Pianura. I ladri entrano nella scuola in Via Torricelli e portano via le attrezzature. Un gesto meschino e vile che getta nello sconforto tutti gli iscritti e i dirigenti. Da anni infatti, l'associazione opera sul territorio danno la possibilità di praticare sport a minori a rischio e segnalati dal tribunale dei minori. Punto di riferimento di un'area bordeline del quartiere, quello di Pianura, che offre poco in termini di attività ricreative ai giovani.

Sono state sottratte anche attrezzature date in concessione alla scuola Torricelli di cui fruivano bambini diversamente abili, realizzate con fondi privati grazie alla generosità della ditta benny trasporti e della multicenter school. Il presidente Mario Nappi dichiara «Questo episodio non ci fermerà. Ripristineremo gli attrezzi rubati quanto prima e potenzieremo il sistema di video sorveglianza. I bambini del quartiere non devono subire questo smacco ad opera di vigliacchi».