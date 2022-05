La notte scorsa i carabinieri della stazione di Pianura e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Vicinale Spadari , a Napoli per l'incendio di un fabbricato di proprietà di un 48enne del posto.

La struttura di lamiere e muratura, ampia circa 100 mq, è andata completamente distrutta.

Conteneva per lo più attrezzi da lavoro. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica.