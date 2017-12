Domenica 31 Dicembre 2017, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 17:45

Dopo una prima fase di lavori per la messa in sicurezza, via Montagna Spaccata è stata riaperta al traffico questa sera. Una parte della carreggiata in direzione Quarto rimane, però, transennata e solo dopo le festività saranno avviati i lavori conclusivi per il rifacimento del capostrada. Intanto la viabilità nel quartiere di Pianura è tornata regolare.