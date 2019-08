Napoli: tentato scippo, turista americana cade a terra ma non molla la borsa

Lunedì 5 Agosto 2019, 15:23

Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno denunciato in stato di libertà un 36enne napoletano per tentata rapina e rapina. I poliziotti, nei pressi di piazza Cavour, hanno soccorso una donna americana di 52 anni la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo a bordo di un ciclomotore aveva tentato di strapparle la borsa facendola cadere a terra.Gli agenti, mentre stavano soccorrendo la donna, hanno appreso dalla centrale operativa che si era appena consumata una rapina ai danni di una 59enne napoletana nei pressi di via Santa Teresa degli Scalzi. Dalle immagini della videosorveglianza e grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il rapinatore a casa sua, dove hanno rinvenuto anche il ciclomotore che è stato sequestrato.