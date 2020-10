Piazza Garibaldi, fermato 50enne con sette cartucce di diverso calibro

Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, G.O., 50enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per ricettazione e porto illegale di munizioni poiché trovato in possesso di 7 cartucce di diverso calibro.

