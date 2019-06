Pozzuoli, scoperti una pistola carica e dosi di cocaina nella valigetta nel vano ascensore

Sabato 1 Giugno 2019, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di ispezioni in aree condominiali del Rione Toiano, l’agglomerato di edilizia popolare di Pozzuoli ove gli affari illeciti sono sotto il controllo del clan Longobardi-Beneduce, i carabinieri della sezione radiomobile di pozzuoli hanno rinvenuto e sequestrato nel vano motori dell’ascensore di un palazzo in via Ovidio una pistola e svariate dosi di cocaina.In una valigetta di plastica nascosta nel vano motore dell’ascensore c’erano una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola punzonata e cinque cartucce nel caricatore e numerose dosi di cocaina già pronte per lo smercio al dettaglio del peso totale di 16 grammi.L’arma è stata inviata al Racis per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o di intimidazione.