Briatore e Sorbillo, la disfida della pizza: «Manca brand mondiale. Locale insieme? Vediamo»

«Non faccio le guerre per una pizza. Qualcuno pensa di fare comunicazione attaccandosi al treno Briatore e al treno Sorbillo, per avere un secondo di notorietà. Non pretendo di essere un pizzaiolo. Abbiamo fatto dei ristoranti, tra questi a Londra, dove dentro c'è la pizza e abbiamo un costo per il personale e affitti molto alti».

Così Flavio Briatore a Porta a Porta, in merito alle polemiche sulla pizza, il quale ha anche sottolineato: «In Italia non abbiamo un marchio di pizza, non siamo mai riusciti a creare una catena di pizzerie internazionale, un brand per esportare pizze e talenti».

Tra gli ospiti della trasmissione, anche il noto pizzaiolo napoletano, Gino Sorbillo: «Voglio precisare che anche le pizzerie del popolo sono soddisfacenti - ha detto Sorbillo - Aprire un locale assieme a Briatore? Non si può mai sapere, magari ne parliamo».

Briatore ha poi spiegato: «C'è stato un mucchio di video di ragazzi pizzaioli che venivano da noi per fare critiche completamente infondate, ho fatto un post ed è scoppiata la rivoluzione. Non sono contro i napoletani, Napoli una città che adoro e amo, abbiamo molti ragazzi napoletani che lavorano da noi».